YPG'de büyük çöküş! Firar eden edene

Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı, terör örgütü PKK/YPG'de moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. 9 Ekim’de başlayan harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu.

ARAPLAR DESTEĞİni ÇEKİYOR

Kısa bir süre içinde büyük bozguna uğrayan terör örgütünde firarlar arttı. Son olarak örgütün Rakka ve Tabga bölgelerinde zorla silahaltına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi. Elebaşılarının, firarları durdurmak için teröristlerin ailelerini alıkoyduğu ve örgüt içinde çok sayıda infaz emri verdiği öğrenildi. Harekâtın başlamasından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısının da 40'ı geçtiği öğrenildi. Ayrıca, PKK/YPG’yle hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi. Öte yandan, terör örgütünün Haseke'de eylem yaptırarak, “DEAŞ geri döndü” algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı. Harekât kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarında da ilerleyiş sürüyor. Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi. Tel Abyad ve Resulayn kırsalında PKK/YPG’li teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu birlikleri, ilçe merkezlerinde gizlenmiş terör örgütü üyelerini tespit edip etkisiz hale getirmek için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

FABRİKAYI DA TERK ETTİLER

Öte yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, askerlerinin Rakka ve Tabka şehirlerini terk ettiğini doğruladı. Koalisyon, Zeytin Dalı Harekâtı'nda YPG'li teröristlere destek sağlayan Lafarge çimento fabrikasından da çekildiğini açıkladı. Fransız merkezli Lafarge şirketinin Suriye'deki çimento fabrikası, YPG'li teröristlerin tünellerinde kullandığı çimentoyu sağlıyordu. Fabrika, TSK ve SMO tarafından kontrolü sağlanan M4 karayolu üzerinde bulunuyor.

KORKMAYIN ZULÜM BİTİYOR!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Mehmetçik'in Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin video paylaşıldı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesinde Mehmetçik'in, Türk Kızılayı tarafından sağlanan yardım malzemelerini dağıttığı görüntülere yer verildi. Video, “Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!” notuyla paylaşıldı. Bu arada lçe merkezi ve kırsalında, teröristlerle girilen çatışmalar sırasında yerinden edilen sivillerin evlerine dönüşü devam ediyor.