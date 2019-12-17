YPG’lileri Suudiler eğitecek

Irak üzerinden ABD helikopterleriyle sahaya intikal eden mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekibin, Ömer’deki duruma ilişkin verimlilik analizi yapacakları öğrenildi. Üretimi artırmak için çalışacak ekip, buradaki yerel görevlilere eğitim de verecek. Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen sahada, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.