17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 22:28:44
YPG’lileri Suudiler eğitecek
ABD, Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer’de çalışan görevlileri eğitmek için Suudi Arabistan ve Mısır uyruklu uzmanlar görevlendirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 13 Aralık Cuma akşam saatlerinde Deyrizor kırsalında yer alan ve terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Ömer sahasına, toplam 15 uzman geldi.
Irak üzerinden ABD helikopterleriyle sahaya intikal eden mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekibin, Ömer’deki duruma ilişkin verimlilik analizi yapacakları öğrenildi. Üretimi artırmak için çalışacak ekip, buradaki yerel görevlilere eğitim de verecek. Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen sahada, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.
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