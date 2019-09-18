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18 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 23:45:13

YPG’liler korkudan kafese girdi

PKK/YPG’li teröristler, işgal ettikleri bölgelerde, TSK’nın İHA ve SİHA’larına yakalanmamak için sözde karargâhlarının bulunduğu sokakların üstünü metal saclarla kapatmaya başladı.

Türk Savunma Sanayii’nin son teknoloji ürünleriyle gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetleri, hem yurtiçinde hem sınır ötesinde, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Yerli ve milli silahlarla yurtiçinde terör örgütü PKK’yı çöküşün eşiğine getiren Türk ordusu, sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı da, İHA ve SİHA’larla keşif ve gözetleme faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 

OPERASYON PANİĞİ 

Bu durum Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG’de büyük bir panik yaratıyor. Teröristler, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir operasyonuna karşı da sözde önlemler alıyor. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan, PKK/YPG işgalindeki Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, sokak ve caddeleri metal parçalarıyla kapatmaya başladı. 

SACLARLA ÖRTÜYORLAR 

Teröristler, olası bir operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İHA ve SİHA’larına yakalanmamak için, ilçe merkezindeki geçiş güzergâhlarını demir kafeslerle kapatıp üzerini metal sac parçalarıylaörtmeye başladı. Perde görevi görecek olan sac parçalarıyla teröristlerin İHA ve SİHA’lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Yerleştirilen sac parçalarının ise kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü.  

YENİ SİLAH SEVKIYATI 

Bu arada ABD, terör örgütüne yeni bir sevkıyat yaptı. Nusaybin’in karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde, önceki akşam saatlerinde, ABD konvoyu hareketliği oldu. Irak yönünden geldiği belirlenen 200 araçlık konvoyda, kapalı TIR’lar, kamyonetler, iş makineleri, jeneratörler, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. 

ÖSO SALDIRIYI PÜSKÜRTTÜ 

Öte yandan, teröristler önceki gece Suriye’nin kuzeyinde yuvalandıkları Tel Rıfat ilçesinden ÖSO kontrolündeki Azez’e sızma girişiminde bulundu. PKK/YPG’liler, Azez’in güneyindeki Kafar Kaşir ve batısındaki Malikiye cephe hatlarına ağır silahlarla saldırılar düzenledi. ÖSO güçleri, teröristlerin saldırılarını püskürttü. Terör örgütü, Tel Rifat’tan sık sık  ÖSO’nun kontrolündeki yerleşimleri hedef alıyor. 

DUMAN OYUNU

Teröristlerin İHA’lardan gizlenmek için başvurdukları yöntemlerden biri de ateş yakmak. Gün içinde sürekli ateş yakan YPG’li teröristler böylece mevzilerinin tespit edilmesini engellemeye çalışıyor. 

TERÖRİSTLERE MAVİ TIK

Sosyal medya platformu Twitter’ın, ABD destekli PKK/YPG’nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDF) ait hesaba ‘mavi tik’ verdiği ortaya çıktı. Mavi tik’le teröristlerin hesabını onaylayan Twitter, buna karşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) herhangi bir kurum veya yetkilisini bölgedeki durum nedeniyle tanımıyor.  

İngiliz heyetin görüşmede, PKK/YPG’ye destek sözü verdiği öğrenildi. 

SKANDAL ZİYARET

Son aylarda, PKK/YPG’yle, terör örgütüne muhalif aşiretler arasında arabuluculuk yapmaya çalışan İngiltere’den bir grup siyasetçi, skandal bir ziyarete imza attı. İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi’nden siyasetçilerin yer aldığı 13 kişilik heyet, önceki akşam saatlerinde, örgüt işgalindeki Kamışlı’yı ziyaret ederek burada teröristlerle bir araya geldi. Heyette bulunan siyasetçiler arasında, Muhafazakâr Parti milletvekili Adam Holloway ve İşçi Partisi milletvekili Lloyd Russell-Moyle yer aldı. 

ABD’DEN YENİ HAVA ÜSSÜ

ABD, Türkiye’nin uyarılarına rağmen Suriye’nin kuzeyinde askeri üs inşa etmeye devam ediyor. Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Kamışlı kentinde, yeni bir askeri hava üssü daha kuruyor. ABD’nin bu yeni üssünün ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. 6 kilometrelik bir alan üzerine inşa edilecek üssün, ABD ve İngiliz askerleri tarafından ortaklaşa kullanılacağı belirtiliyor. ABD’nin söz konusu üssün dışında Ayn el-Arab (Kobani), Rakka, Resulayn ve Tabka kentinde de hava üsleri bulunuyor. 

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