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31 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 23:24:22

YPG elebaşına skandal ödül

ABD'nin, YPG elebaşı Şahin'i Washington'a davet etmesinin ardından bir skandal da Kanada’da yaşandı. Savunma Bakanlığı, Şahin'e 'temiz savaşçı ödülü' verileceğini duyurdu.

Türkiye’nin, terör örgütü PKK/YPG’yi Güney sınırlarından temizlemek için büyük bir başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’nı sindiremeyen Batılı ülkeler, skandal girişimlerini sürdürüyor. 

‘TEMİZ SAVAŞÇI’ OLDU 

ABD’li senatörlerin, PKK/YPG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin’i Trump’la görüştürmek ve kongrede dinlemek için, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yaptığı ‘vize verilsin’ çağrısının ardından, bu kez Kanada bir başka rezalete imza attı. Kanada, onlarca Türk askerinin ve sivilin katledilmesinden sorumlu olan, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı  ‘Mazlum Kobani’ takma adını kullanan Ferhat Abdi Şahin’i, ülkeye davet etti. Kanada Savunma Bakanlığı, elebaşı Şahin’in, ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere her yıl bakanlık tarafından verilen “temiz savaşçı” ödülüne layık görüldüğünü açıkladı. 

ÖCALAN’IN SAĞ KOLUYDU 

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın “manevi evladım” dediği Şahin, terör örgütü YPG’nin sözde kurucuları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta ABD'ye çağrıda bulunarak, “Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım” demişti. Erdoğan’ın açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı elebaşı Şahin için tutuklama talebini içeren iade talepnamesini Dışişleri Bakanlığı’na iletti. Dışişleri Bakanlığı’nın, Şahin hakkındaki iade talepnamesini en kısa sürede ABD'li yetkililere iletmesi bekleniyor.  

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