YPG elebaşına telefon

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’dan skandal bir açıklama yaptı. Pence, Türkiye’ye uygulanacak yaptırımların bazılarını açıklamasının ardından Başkan Trump’ın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın “manevi oğlum” dediği terörist Mazlum Kobani’yle konuştuğunu açıkladı.

SİVİLLERİ KATLETTİ

Çoğunluğu sivil, 100'den fazla kişinin ölümünden sorumlu ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan “Şahin Cilo” kod adlı Mazlum Kobani, İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alıyor. Bu arada Trump, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ÜÇ BAKANA YAPTIRIM

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı’yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptırım listesine alındığı kaydedildi.