13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 22:52:10
YouTube para bastı
ABD merkezli teknoloji devi Google'un video servisi YouTube, bu yıl 563 milyon dolar gelir elde ederek bir milyar dolar barajını geçti.
BİR MİLYAR DOLAR BARAJINI GEÇTİ
Yıllardır hatırı sayılır üye sayısına rağmen istenilen oranda gelir elde edemediği için eleştirilen platform, son verilerin ardından, bir milyar dolar barajını geçen uygulamalar için kullanılan 'milyar dolarlık kulüp' unvanının da sahibi oldu.
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