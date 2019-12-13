YouTube para bastı

BİR MİLYAR DOLAR BARAJINI GEÇTİ

Yıllardır hatırı sayılır üye sayısına rağmen istenilen oranda gelir elde edemediği için eleştirilen platform, son verilerin ardından, bir milyar dolar barajını geçen uygulamalar için kullanılan 'milyar dolarlık kulüp' unvanının da sahibi oldu.