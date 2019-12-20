20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 23:46:35
Yorgan savaşlarına son
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre; çiftlerin uyurken yaşadığı en büyük problem, partnerlerden birinin yorganı üstüne çekmesi sonucu diğerinin açıkta kalması.
SONSUZ DÖNGÜ
Bu sorundan yola çıkan bir İngiliz şirket, ‘sonsuz yorgan’ isimli bir teknoloji geliştirdi. Bazanın yorganla birleştirildiği ve esnekliğinin de akıllı bir programla ayarlandığı sistem sayesinde, ne tarafa çekilirse çekilsin örtü, daima dönüyor ve çiftlerin üstü açılmıyor. Denemelerden olumlu dönüşler aldıklarını açıklayan şirket, yakın zamanda sonsuz yorganı piyasayı süreceklerini duyurdu.
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