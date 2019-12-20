Yorgan savaşlarına son

SONSUZ DÖNGÜ

Bu sorundan yola çıkan bir İngiliz şirket, ‘sonsuz yorgan’ isimli bir teknoloji geliştirdi. Bazanın yorganla birleştirildiği ve esnekliğinin de akıllı bir programla ayarlandığı sistem sayesinde, ne tarafa çekilirse çekilsin örtü, daima dönüyor ve çiftlerin üstü açılmıyor. Denemelerden olumlu dönüşler aldıklarını açıklayan şirket, yakın zamanda sonsuz yorganı piyasayı süreceklerini duyurdu.