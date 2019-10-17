Yok böyle sansür

BİR DİNLEYİCİ FARK ETTİ

Sosyal medya kullanıcıları, İranlı müzik platformu Melovaz’ın uyguladığı ‘yok artık’ dedirtten sansür uygulamasını konuşuyor. Platform, dünyaca ünlü kadın şarkıcıların albüm kapaklarında yer alan fotoğraflarını silerek yayınladı. Lady Gaga, Taylor Swift, Beyonce, Lana Del Rey, Celine Dion, Katy Perry, Ariana Grande, Dua Lipa, Miley Cyrus ve daha pek çok ünlü isim albüm kapaklarından adeta yok edildi. Durumu fark eden ‘IzzRaifHarz’ isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından deşifre edilen uygulama, eleştiri yağmuruna tutuldu.

KADIN ŞARKICILARI SİLDİLER

Albüm kapaklarındaki kadın fotoğraflarının neredeyse yok edilmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.