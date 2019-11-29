Yıllardır aranan İtalyan mafya üyesi pizza ustası olarak bulundu

  • Bist 100
    107251
  • Dolar
    5,7550
  • Euro
    6,3374
  • Altın
    270,2640
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Turizm payının ödenmesi için son 4 gün Turizm payının ödenmesi için son 4 gün
Türkiye 10 ayda 40 milyondan fazla turisti ağırladı Türkiye 10 ayda 40 milyondan fazla turisti ağırladı
Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Efsane Cuma’da nelere dikkat etmek gerekir? Efsane Cuma’da nelere dikkat etmek gerekir?
Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında? Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında?
Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu
Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu
Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı...Yoldan geçerken gördüğü bayrağı böyle öptü Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı...Yoldan geçerken gördüğü bayrağı böyle öptü
Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı
Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl? Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl?
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi
Safiye Soyman'dan servet değerinde hediye! Safiye Soyman'dan servet değerinde hediye!
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi
Japon milletvekillerinden deprem tatbikatı Japon milletvekillerinden deprem tatbikatı
İrem Derici'den garip itiraflar... İrem Derici'den garip itiraflar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2018’de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2018’de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı
Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi
Müslüman İlhan Omar'ın rakibi: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı Müslüman İlhan Omar'ın rakibi: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Amsterdam'da ışık sanat festivali Amsterdam'da ışık sanat festivali
İdil Biret Bursa'da müzikseverlerle buluştu İdil Biret Bursa'da müzikseverlerle buluştu
TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu
Ünlü yatırımcı Mobius'tan tavsiye: Türk Lirası ucuz, satın alın Ünlü yatırımcı Mobius'tan tavsiye: Türk Lirası ucuz, satın alın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Kasım 2019 Cuma 09:08:41 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 09:11:19

Yıllardır aranan İtalyan mafya üyesi pizza ustası olarak bulundu

Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle uluslararası bültenle aranan İtalyan mafya üyesi Alfredo M.'nin, yıllardır Lahey Emniyet Müdürlüğü'ne birkaç yüz metre mesafedeki bir restoranda pizza ustası olarak çalıştığı ortaya çıktı. İtalyan makamlarına teslim edilen mafya üyesinin, 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Pazartesi günü gözaltına alınan 57 yaşındaki Alfredo M.'nin müşterilerinin bir çoğunun polislerden oluştuğu ve restoranın Facebook sayfasında fotoğraflarının yayımlandığı belirlendi.

Çok sayıda polis müşterisi de olan Alfredo M., kısa sürede ün kazanmıştı.

Hollanda'da yayımlanan AD gazetesine göre, Alfredo M., İtalyan mafyasına yönelik olarak 2016'da Lahey'de düzenlenen ve 15 kişinin tutuklandığı operasyondan kurtulan tek kişi.

Lahey'deki bir başka İtalyan restoranın takibi sonucu başlatılan operasyondan kaçan Alfredo M., bir süre sonra izini kaybettirdi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ