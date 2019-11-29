Yıllardır aranan İtalyan mafya üyesi pizza ustası olarak bulundu

Pazartesi günü gözaltına alınan 57 yaşındaki Alfredo M.'nin müşterilerinin bir çoğunun polislerden oluştuğu ve restoranın Facebook sayfasında fotoğraflarının yayımlandığı belirlendi.

Çok sayıda polis müşterisi de olan Alfredo M., kısa sürede ün kazanmıştı.

Hollanda'da yayımlanan AD gazetesine göre, Alfredo M., İtalyan mafyasına yönelik olarak 2016'da Lahey'de düzenlenen ve 15 kişinin tutuklandığı operasyondan kurtulan tek kişi.

Lahey'deki bir başka İtalyan restoranın takibi sonucu başlatılan operasyondan kaçan Alfredo M., bir süre sonra izini kaybettirdi.