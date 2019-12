Yılın en iyi filmi: Joker

POPÜLERLİKTE ZİRVEDE

Sıralama; gerçek sayfa görüntülemelerine, IMDbPro tarafından sağlanan verilere ve filmlerin popülerliğine göre belirlendi. Dört dalda Altın Küre'ye aday gösterilen Joker’i, sırasıyla Quentin Tarantino'nun son filmi Once Upon A Time In Hollywood ve süper kahramanları bir araya getiren Avengers Endgame takip etti.