17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 22:04:42
Yılın en iyi filmi: Joker
Bir milyar dolar (5 milyar 848 milyon TL) gişe hasılatına ulaşan ilk 18 yaş sınırlı yapım olarak sinema tarihine geçen Joker, IMDb'de yılın en iyi filmi seçildi.
POPÜLERLİKTE ZİRVEDE
Sıralama; gerçek sayfa görüntülemelerine, IMDbPro tarafından sağlanan verilere ve filmlerin popülerliğine göre belirlendi. Dört dalda Altın Küre'ye aday gösterilen Joker’i, sırasıyla Quentin Tarantino'nun son filmi Once Upon A Time In Hollywood ve süper kahramanları bir araya getiren Avengers Endgame takip etti.
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