Yeşil sahalardan buz pistine

CHELSEA'NİN EMEKTARIYDI

Yarı profesyonel 4. lig kategorisinde mücadele eden Guildford Phoenix Kulübü, Cech’la sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı. Buz hokeyinde kaleci olarak görev yapacak olan 37 yaşındaki sporcu, “Emekliliğimin ardından çocukken izlemeyi ve oynamayı çok sevdiğim bu oyunda bulunmak benim için harika bir deneyim olacak'' dedi. Cech, 2004-2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de çok sayıda şampiyonluk elde etmişti.