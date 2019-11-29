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29 Kasım 2019 Cuma 09:36:46 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 09:38:38

Yeşil Kaya Müzesi'ni soyan hırsızları ihbar eden kişilere yarım milyon Euro ödül

Avrupa'nın en önemli ve büyük hazinelerinden birisine ev sahipliği yapan Almanya'nın Dresden kentindeki 'Grünes Gewölbe' (Yeşil Kasa) Müzesi'ni soyan hırsızları ihbar eden kişilere yarım milyon Euro ödül verilecek.

Savcılık ve polis yetkilileri Dresden'de yaptıkları ortak açıklamada soygunla ilgili soruşturmayı 40 kişilik bir ekibin yürüttüğü belirtildi. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından hırsızların müzeye verdikleri zararın onarılmasına başlanacağını kaydetti.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan olayda soyguncular önce çıkarttıkları yangınla müzenin elektrik şebekesini devre dışı bırakmış, ardından da küçük bir pencereden binaya girmişti.

Paha biçilmez eserlerin tutulduğu cam dolapları baltayla parçalayan hırsızların 3 mücevher seti çaldıkları tespit edilmişti.

4 kişi oldukları düşünülen hırsızların kaçarken kullandıkları araç da bir garajda yanmış halde bulunmuştu.

Çalınan parçalar, "Güçlü August" adıyla anılan I. August ile III. August tarafından oluşturulan koleksiyonlara aitti.

Yerel basın çalınan eserlerin değerinin 1 milyar Euro'yu bulabileceğini öne sürerken müze yetkilileri 17. yüzyıla ait eserleri 'paha biçilmez' olarak nitelendirmişti.

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