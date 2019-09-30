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30 Eylül 2019 Pazartesi 14:57:58 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:58:51

Yerinden edilen İdlibliler: 'Memlekete dönmemiz imkansız'

Rejim ve Rusya'nın saldırılarında son bir yılda yerinden edilen 1 milyon 42 bin civarı İdlibliden, yalnızca yaklaşık 37 bini evlerine dönebildi.

Yerinden edilen İdlibli siviller, saldırılar nispeten azalsa da evlerine dönememekten şikayet ediyor. Rejim ve Rusya'nın saldırılarında memleketlerinde taş üstüne taş kalmayan siviller, rejimin kontrolüne giren alanlara dönmeyi istemiyor.

Rejimin tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurduğu 31 Ağustos'tan bu yana saldırılar nispeten azalsa da yerinden edilen siviller evlerine dönemiyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1 milyon 42 bin civarı sivil yerinden edilmişti.

Bölgedeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, yerinden edilenlerin yalnızca yüzde 3,5'i evlerine geri dönebildi.

31 Ağustos'tan bu yana 36 bin 903 kişiden oluşan 5 bin 467 aile, İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki alanlara yöneldi.

Rejimin, Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde olmasına rağmen Astana anlaşmalarını ihlal ederek ele geçirdiği Han Şeyhun'a dönüşlerin başladığı yönündeki propagandasının aksine, siviller evlerinin saldırılarda yıkıldığını, memleketlerinin hayalet kente döndüğünü belirtiyor.

Bu sivillerden Ali Recep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim, Han Şeyhun halkının yeniden kente döndüğü yönünde açıklamalar yapıyor. Bu konudaki gerçeği, ancak kamplara sığınan, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Han Şeyhunlular bilebilir. Rejim istediği açıklamayı yapıyor ve görüntü veriyor. Gerçek bu değil." diye konuştu.

Rejimin ilçe sakini olmayan kişileri propaganda amaçlı kente soktuğunu dile getiren Recep, "Rejim, 'Han Şeyhun terörden temizlendikten sonra siviller dönüyor' görüntüsü veriyor. Şu an benim evim, rejimin kontrolündeki bölgede kaldı. Benim geri dönmem mümkün değil. Ancak memleketimiz yeniden özgürleşirse dönebiliriz." dedi.

"Halbuki Han Şeyhunlular zeytin ağaçlarının altında, kamplardalar"

Han Şeyhunlu Eymen Ramadan da "Şu an kamplar bölgesinde yaşıyoruz. Rejim Han Şeyhunluların geri döndüğünü iddia ediyor. Bu yalandır. Hiç kimse geri dönmedi. Rejim, kendi kontrolündeki Kamhane, Suran gibi bölgelerin sakinlerini Han Şeyhun'a getiriyor. Halbuki Han Şeyhunlular zeytin ağaçlarının altında, kamplardalar ya da yeni evler inşa etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Ramadan, şöyle devam etti:

"Kimse Rusya'nın garantörlüğünü kabul etmez. Onların himayesinde kimse geri dönmez. Rejim güçleri, ilçeyi ele geçirir geçirmez elektrik kablolarını bile yağmaladı. Bu şartlarda memlekete dönmemiz mümkün değil. Şehirde yüz bine yakın insan yaşıyordu. Han Şeyhunlu bir rejim komutanı, evini yağmalayan rejim güçlerini durdurmak istemiş. Ona bile müsaade etmediler. 'Sen de bizim gibi yağmala' demişler. Yine yaşlı bir kadının evine girmişler. Kadının mukavemet göstermesi üzerine onu öldürmüşler." 

(AA)

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