Yeni Zelandalılar silah bırakıyor

ChrIstchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart’ta ırkçı terörist Brenton Tarrant tarafından yapılan kanlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, en az 50 kişi de yaralanmıştı. Katliamdan bir ay sonra, mecliste yarı otomatik silah ve saldırı tüfekleri yasaklandı. Bu model silahları olanlara da teslimat için 20 Aralık tarihine kadar süre tanındı.

140 MİLYON DOLAR ÖDEME

Ülkede 2 binden fazla kişi geçen cumartesi başlayan geri ödeme kampanyasından bu yana, 3 bin 275 silah ve 7 bin 827 parça ve aksesuarı iade etti. Bunun için devletin kasasından 4 milyon dolar çıktı. Hükümetin toplamda silah sahiplerine 140 milyon dolar ödemesi bekleniyor.

1.5 MİLYON SİLAH VAR

Verilmeyen silahların tespit edilmesi durumunda, ilgili kişilere 3 yıla kadar hapis cezası veya 4 bin dolara kadar para cezası kesilebilecek. Dünyada sivil silahlanmada 17. sırada yer alan 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da, 1.5 milyon kişinin özel silahı olduğu tahmin ediliyor.