Yeni Zelanda 2020'ye girdi

Güney Yarımküre'de bulunan Yeni Zelanda, 2020'ye görkemli bir havai fişek töreniyle merhaba dedi.

Şehrin simgesi, 328 metre yüksekliği ile Güney Yarımküre'nin en yüksek yapısı olan Sky Tower'da düzenlenen havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Yeni Zelandalılar kulede düzenlenen ışık gösterisi ile yeni yıla girdi.

Yeni Zelanda, Güney Pasifik adaları arasında bulunan Avustralya’nın 1.500 km güney doğusunda yer alan bir ülke olarak biliniyor.