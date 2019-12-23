Yeni yıl hayali suya düştü
Venedik’te, peş peşe yaşanan su baskınları sonrası, yılbaşı için yaptırılan otel rezervasyonlarının yarısı iptal edildi.
TURİSTLER KORKTU
İtalya'nın kanallarıyla meşhur turistik kenti Venedik'te, geçtiğimiz ay 4 kez su seviyesinin, “olağanüstü yüksek gelgit” olarak tanımlanan 140 cm'nin üzerine çıkması sonucu su baskınları yaşanmıştı. Venedik Otelciler Derneği, baskınların yol açtığı korku nedeniyle, yılbaşı için yaptırılan rezervasyonların yüzde 45'inin iptal edildiğini açıkladı. Hayal kırıklığı içinde olduklarını söyleyen dernek başkanı Vittorio Bonacini, “Daha önce görülmemiş bir düşüş. İkiz Kuleler'e saldırılardan sonra bile böyle bir şey yaşanmamıştı” dedi.
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