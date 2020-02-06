  • Bist 100
    122284
  • Dolar
    5,9886
  • Euro
    6,5767
  • Altın
    301,0350
İstanbul
5 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye genelinde 329 okul servis aracı trafikten men edildi Türkiye genelinde 329 okul servis aracı trafikten men edildi
Yeni tip koronavirüs tehlikesini haber veren Çinli doktor hayatını kaybetti Yeni tip koronavirüs tehlikesini haber veren Çinli doktor hayatını kaybetti
Ve karar verildi! Futbolda Şike Davası'nda beraatler bozulmadı Ve karar verildi! Futbolda Şike Davası'nda beraatler bozulmadı
Bankacılık Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor Bankacılık Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor
Uçak kazasında yaralanan 88 yolcunun tedavisi sürüyor Uçak kazasında yaralanan 88 yolcunun tedavisi sürüyor
Sudan Dışilişkiler Departmanı Direktörü İsrail ile görüşmeler nedeniyle istifa etti Sudan Dışilişkiler Departmanı Direktörü İsrail ile görüşmeler nedeniyle istifa etti
Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı
Esed rejiminden İdlib ve Halep'e hava ve karadan saldırı: 15 ölü Esed rejiminden İdlib ve Halep'e hava ve karadan saldırı: 15 ölü
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! Fotoğrafları ortaya çıktı Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! Fotoğrafları ortaya çıktı
Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti
Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya
Cumhurbaşkanlığı'ndan F-35 açıklaması: Görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık Cumhurbaşkanlığı'ndan F-35 açıklaması: Görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık
İşgâlci İsrail güçleri 19 yaşındaki Filistinli Ebu Tabih'i şehit etti İşgâlci İsrail güçleri 19 yaşındaki Filistinli Ebu Tabih'i şehit etti
İşgâlci İsrail güçleri işgâl altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci şehit etti İşgâlci İsrail güçleri işgâl altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci şehit etti
Kartal'da çökerek 21 kişiye mezar olan 8 katlı binayla ilgili sanıklar hesap veriyor Kartal'da çökerek 21 kişiye mezar olan 8 katlı binayla ilgili sanıklar hesap veriyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
"Yeni rekorlar için kg başına düşen katma değerin arttırılması gerekiyor’’ "Yeni rekorlar için kg başına düşen katma değerin arttırılması gerekiyor’’
Çikolatalı Şırınga'dan ölümde flaş gelişme... Görevden alındılar Çikolatalı Şırınga'dan ölümde flaş gelişme... Görevden alındılar
Bahçeli'den flaş AP yorumu: Türkiye'ye husumetin alenileştiği... Bahçeli'den flaş AP yorumu: Türkiye'ye husumetin alenileştiği...
Dost, kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı Dost, kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı
Afrika ülkelerinin birçoğu Çin'deki vatandaşlarını maddi imkânsızlıktan dolayı tahliye etmekte zorlanıyor Afrika ülkelerinin birçoğu Çin'deki vatandaşlarını maddi imkânsızlıktan dolayı tahliye etmekte zorlanıyor
Bülent Aydemir iftira attığı Gülşen Orhan'dan özür diledi Bülent Aydemir iftira attığı Gülşen Orhan'dan özür diledi
Yardım kuruluşları İdlib'de yaraları sarıyor! Yardım kuruluşları İdlib'de yaraları sarıyor!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Şubat 2020 Perşembe 21:34:45 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 22:20:35

Yeni tip koronavirüs tehlikesini haber veren Çinli doktor hayatını kaybetti

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

CNN International'ın yerel medyaya dayandırdığı haberine göre, ilk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li, yeni tip koronavirüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Vuhan'da bir hastanede görev yapan Li, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip koronavirüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Vuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Li, 12 Ocak'ta hastalardan birinden yeni tip koronavirüs kaptığı şüphesiyle müşahede altına alınmış, 1 Şubat'ta ise doktorun yeni tip koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDEN VEFAT MESAJI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin ölümünün ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

YENİ TİP KORONAVİRÜS

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18'e yükseldiği bildirilmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR1

TÜMÜ