Yeni tip koronavirüs Kamboçya'da da çıktı

Kyodo ajansının haberine göre, Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, basına yaptığı açıklamada, Vuhan'dan Sihanoukville kentine gelen 60 yaşında Çinli bir erkekte yeni tip koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Mam Bunheng, söz konusu kişiye eşlik eden 3 aile üyesinde ise virüse ilişkin test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisini paylaştı.

Hong Kong'da 8'inci virüs vakasına rastlandı

Öte yandan Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde ise yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Dairesi yetkilisi Dr. Chuang Shuk-kwan, söz konusu vakaların tamamının, virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaleti ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Chuang, virüsün, Hong Kong'un genel nüfusuna yayıldığına dair henüz bir işaret olmadığını ancak hükümetin, hala bu olasılık konusunda son derece endişeli olduğunu ve gelişmeleri izlemeye devam edeceğini kaydetti.

Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetmişti

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744’e yükseldiği belirtilmişti.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 8, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Nepal'de 1, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 1, Avustralya'da 5, Kamboçya'da da 1 vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

(AA)