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16 Ocak 2020 Perşembe 10:00:45 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 10:04:17

Yeni evli imama şok! Karısının erkek olduğu ortaya çıktı!

Uganda'da meydana gelen akıllara durgunluk veren olayda, 2 hafta önce 'kadın' diye evlendiği kişinin 'erkek' olduğu ortaya çıkan imam, görevinden uzaklaştırıldı. Konuyla alakalı açıklama yapan imam, "Sesi inceydi, kadın gibiydi. 2 hafta önce evlendik, cinsel ilişkiye giremedik. Bana sürekli regl döneminde olduğunu söylüyordu" dedi.

Uganda'nın Kayunga kasabasının Kyampisi Masjid Noor camisi imamlarından Muhammed Mutumba, 2 hafta önce evlendiği eşinin aslında erkek olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz imam, görevden alındı. Gerçek, eşi olarak bildiği şahsın komşularından hırsızlık yaptığının anlaşılması üzerine olay yerine gelen kadın polisin zanlının üstünü aradığı sırada ortaya çıktı.

GELİN, GELİNLİK GİYDİ

Olay Uganda'nın Kayunga kasabasında yaşandı. Muhammed Mutumba isimli imam, 2 hafta önce Swabullah Nabukeera isimli bir kadınla evlendi. İkili arasında düğün yapıldı, gelin gelinlik giydi.

HER ŞEY NORMAL GÖZÜKÜYORDU

İmamın evlendiği kadın, kendisini Swabullah Nabukeera ismiyle tanıttı. İkili evlendiğinde her şey normal gözüküyordu ancak imam, karısının gece yatarken üzerini çıkarmamasından şikayetçiydi.

EVLENDİKLERİNDEN BERİ CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMADILAR

Talihsiz imam konuyla ilgili yaptığı açıklamada evlendiklerinden bu yana 2 hafta geçtiğini, 2 haftadır hiç birlikte olmadıklarını, çünkü eşinin ona "regl dönemindeyim" dediğini söyledi.

"SESİ İNCEYDİ, KADIN GİBİYDİ"

Görevden alınan imam yaptığı açıklamada, "Evlendiğimizde kadın olduğunu düşünüyordum. Kadın gibi yürüyordu, sesi inceydi. Hiç bir şey anlamadım. Gece yatarken üzerini çıkarmamakta direniyordu. Bu konuda şikayetçiydim" dedi.

İMAMLA DA HIRSIZLIK İÇİN EVLENMİŞ

Kapı komşularından hırsızlık yaparken yakalanan sahte gelinin asıl isminin Richard Tumushabe olduğu ortaya çıkarken, imamla da paralarını çalabilmek için kadın kılığına girip evlendiğini itiraf etti.

SAHTE GELİN HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI

Kapı komşularının evinden televizyon ve giysi çalarken yakalanan sahte gelinin, olay yerine gelen polis ekibinden bir kadın memurun üzerini aradığı sırada erkek olduğu ortaya çıktı.

BAŞKA KURBANLARI DA OLABİLİR

Yerel Müslüman yetkili Şeyh Abdul Noor Kakande 'talihsiz' olayla ilgili "geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını, zanlının aynı taktikle mağdur ettiği başka kurbanlarının da olabileceğini" söyledi.

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