Yeni Batman Bradley olabilir

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre yönetmen Todd Phillips, yeni filmde ilkinden farklı olarak Batman'e de yer verecek. Phillips’in, bu kapsamda ilk kez yardımcı rolde olacak Batman için Amerikalı oyuncu Bradley Cooper’a teklif götürdüğü iddia edildi. 44 yaşındaki ünlü yıldızın teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.