03 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 22:31:03
Yeni Batman Bradley olabilir
Bir milyar dolar (5 milyar 744 milyon TL) hasılat yapan ilk 18 yaş sınırlı yapım olarak sinema tarihine geçen Joker’in, devam filmi için hazırlıklar sürüyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
ABD basınında yer alan haberlere göre yönetmen Todd Phillips, yeni filmde ilkinden farklı olarak Batman'e de yer verecek. Phillips’in, bu kapsamda ilk kez yardımcı rolde olacak Batman için Amerikalı oyuncu Bradley Cooper’a teklif götürdüğü iddia edildi. 44 yaşındaki ünlü yıldızın teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.
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