Yeni Avrupa Birliği Komisyonu kabul edildi

Strazburg'daki oturumda, yeni seçilen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in 27 üyeden oluşan ekibi, oylamaya sunuldu. Oylamada 461 kabul, 157 ret oyu kullanılırken, 89 parlamenter çekimser kaldı. Yeni Komisyon, Jean-Claude Juncker Komisyonundan görevi 1 Aralık'ta devralacak. Von der Leyen'in komisyonu 31 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.

AP’nin daha önce Fransız, Macar ve Rumen üyelere onay vermemesi dolayısıyla yeni Komisyon, 1 Kasım'da göreve başlayamamıştı.

GENİŞLEMEYE MACAR ÜYE

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Genişlemeden Sorumlu Üye Macar Oliver Varhelyi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi de İspanyol Josep Borrel (72) olacak.

Halihazırda AB Yüksek Temsilciliğini yürüten Federica Mogherini'den 26 yaş büyük Borell'in mühendislik, ekonomi ve matematik alanlarında eğitimi bulunuyor.

Sosyalist kökenli ve ayrılıkçı karşıtı Katalan olarak bilinen Borell, Avrupa yanlısı tutumuyla tanınıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi aynı zamanda AB Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

İngiltere’nin ülkede yapılacak genel seçimleri mazeret göstererek isim sunmadığı 27 kişilik komisyonda, 3'ü kıdemli olmak üzere 8 başkan yardımcısı olacak. Buna göre, kıdemli başkan yardımcılıklarına Hollandalı Frans Timmermans, Danimarkalı Margrethe Vestager ve Letonyalı Valdis Dombrovskis seçildi.

Timmermans "Yeşil Avrupa" dosyasıyla çevre konularında, Vestager dijital çağ ve rekabet konularında, Dombrovskis ise ekonomi ve finansal konularda yetkili olacak.

Diğer başkan yardımcıları ise Slovak Maros Sefcovic, Çek Vera Jourova, Hırvat Dubrovka Şuica ve Yunan Margaritis Schinas oldu.

AB KOMİSYONU BAŞKANLIĞINI YÜRÜTECEK İLK KADIN VON DER LEYEN

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosunun (AP) AB Komisyonu Başkanlığına atanan ilk kadın oldu.

Siyasete ilk kez 43 yaşında atılan ve Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olan von der Leyen, bu görevi 2013'ten bu yana yürütüyor.

Belçika doğumlu, 13 yaşında Almanya'ya taşınan 61 yaşındaki von der Leyen, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi.

CDU ise AP'deki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) bünyesinde bulunuyor.

"Avrupa ordusu" kurulması çağrısında bulunan von der Leyen hakkında ofisinde uzun süredir bakanlık personeli olmayan danışmanlar çalıştırdığı gerekçesiyle soruşturma bulunuyor.

Hanover Tıp Fakültesi mezunu, 7 çocuk annesi von der Leyen, Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyor.

YENİ ÜYELER

Avusturyalı Johannes Hahn bütçe ve yönetimden sorumlu üyeliğe, Belçikalı Didier Reynders adaletten sorumlu üyeliğe, Bulgar Mariya Gabriel inovasyon ve gençlikten sorumlu üyeliğe, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Stella Kyriakides de sağlıktan sorumlu üyeliğe seçildi.

AB Komisyonunun enerjiden sorumlu üyesi Estonyalı Kadri Simson, uluslararası ortaklıklardan sorumlu üyesi Finlandiyalı Jutta Urpilainen, iç pazardan sorumlu üyesi Fransız Thierry Breton oldu.

Polonyalı Janusz Wojciechowski tarımdan sorumlu komisyon üyesi olarak atanırken, Portekizli Elisa Ferreira uyum ve reformlardan sorumlu komisyon üyesi, Rumen Adina Valean ulaştırmadan sorumlu komisyon üyesi, Sloven Janez Lenarcic kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyesi, İsveçli Ylva Johansson ise iç işlerinden sorumlu komisyon üyesi olarak belirlendi.

İrlandalı Phil Hogan ticaretten sorumlu komisyon üyeliğine, İtalyan Paolo Gentiloni ekonomiden sorumlu komisyon üyeliğine, Litvanyalı Virginijus Sinkevicius çevre ve okyanuslardan sorumlu komisyon üyeliğine, Lüksemburglu Nicolas Schmit istihdamdan sorumlu komisyon üyeliğine, Maltalı Helena Dalli eşitlikten sorumlu komisyon üyeliğine seçildi.

AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca birliğin yürütme organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında yer alıyor.

Komisyonda, komiserlerin yanı sıra AB görevlilerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişilik idari teşkilat da bulunuyor.

(AA)