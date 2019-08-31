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31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:49:32 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:53:51

Yemen'deki BAE saldırılarında ölü ve yaralı 300 sivil var

Yemen'de İnsan Hakları Bakanlığı, iki gün önce Aden ve Ebyen'deki saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu ölü ve yaralı 300 sivilin bulunduğunu açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansın verdiği bakanlık açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı milisler tarafından yürütülen kovalamaca ve ev baskınlarında sivil kişiler hayatını kaybetti ya da yaralandı. 

Açıklamada, iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçlerinin Aden ve Ebyen'de düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu ölü ve yaralı 300 sivilin bulunduğu belirtildi.

Saldırılar sonunda orduya bağlı 11 askerin hastanelerde tedavi altına alındığı dile getirilen açıklamada, Şebve kentindeki öğrenci yurtlarına baskın düzenlendiği ve vatandaşların sokaklarda hukuka aykırı şekilde gözaltına alındığının tespit edildiği vurgulandı. 

Yapılan incelemelerde, Güney Geçiş Konseyine bağlı milisler tarafından uluslararası insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı işlenen açık ihlaller arasında idam, tasfiye ve işkence uygulamalarının ordudaki esir askerlere uygulandığı görüntülerin ele geçirildiği kaydedildi. 

Açıklamada, Hizam Emni tarafından gerçekleştirilen "intikam operasyonları" kınanırken, söz konusu insan hakları ihlallerinin BAE'nin hava saldırılarının ardından belirgin bir şekilde arttığı, peşinden ev baskınları ve tasfiyelerin gerçekleştiğine dikkati çekildi. 

Yemen İnsan Hakları Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine, uluslararası insan hakları örgütlerine "isyancı milisler" olarak isimlendirdiği gruplara yaptıklarından vazgeçmeleri için her türlü baskıyı yapmaları çağrısında bulundu. 

AA

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