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12 Aralık 2019 Perşembe 09:09:56 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 09:21:38

Yemen'de savaşın başladığı günden bu yana 100 binden fazla kişi öldü

Cenevre merkezli İnsan Hak ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen'de savaşın başladığı tarihten bu yana 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yüzbinlercesinin de yaralandığını açıkladı.

Örgüt tarafından Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in artık güvenli bir ülke olmadığı, halkın sıkıntı içinde yaşadığı ve en temel yaşam gereksinimlerinden mahrum olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede savaşın başladığı tarihten bu yana 100 bini aşkın kişinin öldüğü, yüzbinlercesinin yaralandığı ve zorla kaybedildiği, onbinlerce ev ve okulun yıkıldığı, milyonlarca kişinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı belirtildi.

Yemen'deki çatışmaların taraflarına insan haklarına saygı duyma çağrısı yapan örgüt, Yemenlilere kaybettikleri onurlarının geri verilmesi ve suçluların cezasız kalmaması için siyasi kutuplaşmadan uzak küresel bir blok oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilere ve insan hakları aktivistlerine yönelik ihlallere de değinilen açıklamada, bu alanda bini aşkın ihlal yaşandığı buna ek olarak yüzlerce gizli hapishane inşa edildiği ve yasa dışı silahlı oluşumların "ürkütücü" bir şekilde yaygınlık kazandığı kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM tahminlerine göre, Yemen'de taraflar arasındaki çatışmalar nedeniyle halkın çoğu insani yardıma muhtaç duruma düşerken, milyonlarca kişi de açlığın pençesinde.

AA

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