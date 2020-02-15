15 Şubat 2020 Cumartesi 17:32:47 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:35:55
Yemen'de koalisyona ait savaş uçağı düştü
Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağı düştüğü duyuruldu.
Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyon tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in Cevf vilayetinde operasyon bölgesinde koalisyona ait bir savaş uçağı düştüğü belirtildi. Açıklamada başka detay verilmezken, Yemen'de İran destekli Husiler, daha önce Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Tornado tipi bir savaş uçağını roketle düşürdüklerini duyurmuştu.
İHA
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