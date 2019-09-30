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30 Eylül 2019 Pazartesi 19:54:48 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 19:57:30

Yemen'de Husiler 290 tutukluyu tek taraflı serbest bıraktı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 290 tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Dhamar kentindeki gözaltı merkezlerinden birine yapılan saldırıda hayatta kalan 42 kişinin de aralarında bulunduğu 290 tutuklunun Husiler tarafından tek taraflı olarak salıverildiği belirtildi.

Salıverilme işlemine, Ulusal Mahkum İşleri Komitesinin talebi üzerine ICRC ve Birleşmiş Milletler'in (BM) olanak tanıdığı ifade edildi.

Açıklamada, ICRC'nin serbest bırakılan tutukluların ulaşım giderleri ve seyahatleri sırasındaki diğer masraflarının karşılanması için para yardımı yaptığı ve salıverilen çocukların karşılanması için de aileleriyle irtibata geçtiği kaydedildi.

ICRC Yemen Heyeti Başkanı Franz Rauchenstein, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çatışmanın tarafları talepte bulunduğunda, tutukluların salıverilmesinde tarafsız bir kolaylaştırıcı (arabulucu) olarak hareket etmeye her zaman hazırız. Bu operasyonun diğer salıverilmelere kapı açacağını ve sevdiklerine yeniden kavuşmayı bekleyen aileleri rahatlatacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

ICRC Yemen Delegasyonu Koruma Bölümü Başkanı Robert Zimmerman ise "Endişeleri dinlemek, aileleriyle temas halinde olduklarından emin olmak ve gerektiğinde dosyalarını takip etmek için gerekli bilgileri toplamak için tüm tutuklularla bire bir görüşmeler yaptık." diye konuştu.

BM'DEN TARAFLARA ÇAĞRI

Öte yandan, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths de yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin tutukluları tek taraflı olarak serbest bırakmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Griffiths, tüm taraflara çağrıda bulunarak, serbest bırakılan tutukluların evlerine güvenli şekilde geri dönmelerini sağlamaya davet etti.

Stockholm Anlaşması'na göre, Husilerin attığı adımın çatışmalara bağlı olarak tutulan diğer tutukluların mübadelesinin önünü açmasını dileyen Griffiths, daha önce Yemen hükümetinin de çocukları serbest bıraktığını anımsattı.

Özel Temsilci Griffiths, Yemenli taraflardan birlikte çalışıp diğer tutukluların salıverilmesini isteyerek, "Tarafları en yakın fırsatta buluşmaya ve Stockholm Anlaşması'ndaki taahhütlerine göre gelecekteki takas müzakerelerini sürdürmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi ve esir ile tutukluların takas edilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

AA

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