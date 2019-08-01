01 Ağustos 2019 Perşembe 11:03:35 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:04:58
Yemen'de askeri geçit töreni sırasında çifte saldırı: 25 ölü
Yemen'in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü
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