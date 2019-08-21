Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü

İsmini açıklamama şartı ile konuşan iki ABD yetkilisi, MQ-9 model İHA'nın salı günü düşürüldüğünü doğruladı.

ABD ordusu haziran ayında da İran desteği ile Husilerin Yemen'de bir İHA düşürdüğünü duyurmuştu. ABD bölgede El Kaide'nin Yemen yapılanmasına karşı operasyonlar düzenlediğini belirtiyor.

Son İHA düşürme olayı ile ilgili konuşan yetkililerden biri İran'ı işaret ederken başka bir kaynak, bunu söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria ise İHA'yı düşüren füzeyi kendi imkanları ile ürettiklerini öne sürerek yakında bir tanıtım toplantısı yapacaklarını söyledi.

İran, ABD ve Körfez'deki müttefiklerinin Husileri silahlandırdığı iddialarını reddediyor. Tahran yönetimi Yemen'de devam eden krizi Suudi Arabistan yönetiminin derinleştirdiğini ifade ediyor.

(Reuters)