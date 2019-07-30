Yemen hükümeti, Sada saldırısından Husileri sorumlu tuttu

İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sada kentinin Katabir bölgesinde bir semt pazarına düzenlenen ve 13 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

İryani, Husilerin, bölge halkının meşru hükümeti desteklemesinden ötürü toplu cezalandırma maksadıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Husi yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadıri daha önce yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada'ya bağlı Katabir bölgesindeki bir halk pazarını bombaladığını ve saldırıda 13 sivilin öldüğünü, 12'si çocuk 26 kişinin yaralandığını iddia etmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarında zaman zaman çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

AA