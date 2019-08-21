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21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:45:13 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:46:32

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami: Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Anayasa ve kanunların izin verdiği çerçevede BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin başlattığı silahlı ayaklanmayı sonlandıracaklarını açıkladı.

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin silahlı ayaklanmasının sonlandırılması için çalışacaklarını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ABD'nin Sana Maslahatgüzarı Cuneyd Munir ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Güney Geçiş Konseyinin silahlı ayaklanması gölgesinde; ülkenin güneyindeki Aden ve Ebyen'deki gelişmeler ile barış süreci ele alındı.

Yemen hükümetinin ülkenin istikrarını zedeleyecek herhangi bir eylemle mücadelede tereddüt etmeyeceğini vurgulayan Hadrami, "Anayasa ve kanunların izin verdiği çerçevede BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin başlattığı silahlı ayaklanmayı sonlandırmak için çalışacağız." dedi.

Hadrami, ayrıca BAE'nin Güney Geçiş Konseyine sağladığı maddi ve askeri desteğin sonlandırılması çağrısını yineledi.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma, meşru hükümet aleyhindeki ayaklanmayı kınama çağrısı yapan Hadrami, Suudi Arabistan'ın davet ettiği diyalog çağrısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Güney Geçiş Konseyi, koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasına tabi olmadıkça Yemen hükümeti herhangi bir diyalog görüşmesine katılmayacak. Bu açıklamaya göre, Güney Geçiş Konseyinin işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve ayaklanmada ele geçirdiği silahları teslim etmesi gerekiyor."

Aden'deki olaylar

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

(AA)

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