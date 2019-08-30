Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den BAE'ye sert tepki: Desteğiyle darbe yapıldı

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Hadi, geçici başkent Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinin merkez ilçesi Zencibar'ın, BAE'nin bölgedeki hükümet güçlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı Hizam el-Emni birliklerinin eline geçtiğini belirtti.

BAE'nin Yemen'deki koşulları, devlet kurumlarını ele geçirme yönünde fırsata çevirmesini üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Hadi, "BAE uçakları, geçici başkent Aden'in farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerinde bulunan sivil vatandaşlar ile ordu mensuplarını hedef alan saldırılar yaptı. Saldırılar sonucu onlarca kişi kişi öldü ve yaralandı." ifadelerini kullandı.

BAE'nin hava saldırıları üzerine hükümet güçlerinin Aden kentinin dışına çekilmek zorunda kaldığını aktaran Hadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordu birlikleri, Aden ve savunmasız sakinlerini Güney Geçiş Konseyi olarak anılan militanların BAE uçaklarının sağladığı destekle yaptığı yıkımdan uzak tutmak için çekildi. Militanların bölgede yaptıkları baskın ve tutuklamalar, Ebyen kentindeki bazı hastanelerde tedavi gören yaralıları infaz etme aşamasına kadar ileri gitti."

Günün Yemen'in istikrar ve toprak bütünlüğünü savunma günü olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Hadi, Güney Geçiş Konseyine bağlı isyancıların silah zoruyla kendilerini güneydeki halkın temsilcisi olarak göstermeye çalıştığını ifade etti.

"Güney Geçiş Konseyinin, ülkesini bölme amacı taşıyan BAE'nin plan ve destekleriyle darbe yaptığını" savunan Yemen Cumhurbaşkanı, "Güney Geçiş Konseyi, BAE'nin askeri cephaneliklerini kullanarak Yemen'in savunmasız insanına karşı en berbat suçları işlemeye devam ediyor. Tüm bunlar, ülkemizi bölme yönündeki hedefleri doğrultusunda yapılıyor." dedi.

Suudi Arabistan yönetiminin Yemen'in birliğinden yana bir duruş sergilediğini belirten Hadi, Riyad yönetimine, hükümete başkaldıran BAE destekli Güney Geçiş Konseyine müdahale etme çağrısında bulundu.

Ülkenin barış ve toprak bütünlüğünü hedef alanlara karşı Yemen hükümetinin tüm imkanlarını seferber edeceğine dikkati çeken Hadi, halkına seslenerek, "Topraklarımızı hedef alan istismarcıların uçakları bizleri korkutamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, son olarak da halkını her türlü bölünmeye karşı ordu birliklerinin yanında yer almaya çağırdı.

Güneydeki gelişmeler

BAE destekli Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şebve'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı. Ancak BAE'ye ait uçakların dün düzenlediği hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.

Güneydeki gelişmelere dair Suudi Arabistan ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

AA