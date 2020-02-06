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06 Şubat 2020 Perşembe 15:53:40 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 15:54:45

Yardım kuruluşları İdlib'de yaraları sarıyor!

Yardım kuruluşları Sadakataşı Derneği ile İnsan Vakfı, yaşadıkları bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan İdlibli mülteciler için gıda, hijyen ürünleri, battaniye, soba, yakacak ve kışlık kıyafetlerden oluşan yardımları bölgeye ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği ile İnsan Vakfı, yaşadıkları bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan İdlibli mülteciler için gıda, hijyen ürünleri, battaniye, soba, yakacak ve kışlık kıyafetlerden oluşan yardımları bölgeye ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan mülteciler için Sadakataşı Derneği tarafından "İdlib yardım bekliyor" çağrısıyla başlatılan acil yardım çalışmaları devam ediyor.

Dernek, İdlibli mültecilerin gıda sorununa destek olmak için bin 500 adet gıda kumanyası, 45 ton kuru bakliyat, 2 ton konserve gıda ve bir ton çaydan oluşan 3 tırı kriz bölgesine gönderdi.

Kamplarda hijyenik olmayan koşullarda yaşamlarını sürdüren mültecilere, temizlik ürünleri desteği sağlamak ve salgın hastalıkların önüne geçebilmek amacıyla hijyen kolisi, bebek bezi, ıslak mendil, sıvı ve toz deterjandan oluşan 2 tır insani yardım malzemesi de bölgeye ulaştırıldı.

İdlib'e düzenli kış yardımları yapan Sadakataşı Derneği, 25 bin polar kıyafet, 10 bin kışlık kıyafet, 1500 adet battaniye ve 500 adet sobadan oluşan 2 tırı bölgeye gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, yarım milyondan fazla mültecinin Türkiye sınırına yakın kamplarda hayata tutunmaya çalıştığını belirtti.

Dernek olarak krizin başladığı ilk günden itibaren bölgeye yardım ulaştırdıklarını ifade eden Özdal, bugün de mültecilerin yaşadığı sorunlara katkı sağlamak amacıyla bölgeye acil insani yardım malzemelerini gönderdiklerini aktardı.

Özdal, bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

İnsan Vakfı da İdlib'e yardım ulaştırmaya devam ediyor

İnsan Vakfı, İdlib'de yaşanan insani kriz sonrası acil yardım çalışmalarını hızlandırdı. Dernek, bölgede binlerce aileye yardım ulaştırmaya devam ediyor. -

İdlib kırsalında bulunan Dulema ve Hayr kampında, 120 gıda kolisi, 300 bot, 300 mont ve 120 soba, 9 ton yakacak yardım dağıtımları gerçekleştirildi.

Yerlerinden edilmek zorunda bırakılan aileler, barınak (çadır-battaniye), gıda ve hijyen (temizlik malzemeleri, çocuk bezi) gibi yaşam malzemelerine ihtiyaç duyuyor.

Kışa imkansızlıklar içerisinde giren İdlib'teki mağdurlara destek olmak isteyen hayırseverler, online bağış yoluyla, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla veya 1471'e SMS bağış hattı aracılığıyla "Suriye" yazarak diledikleri miktarda katkıda bulunabiliyor.

(AA)

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