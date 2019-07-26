Son Dakika: Yardım çağrısı gönderen İran gemi mürettebatı kurtarıldı
Azerbaycanlı yetkililer, Hazar Denizinde acil yardım çağrısı gönderen İran bandıralı yük gemisindeki 9 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycanlı yetkililer, Hazar Denizi’nde acil yardım çağrısı gönderen İran bandıralı yük gemisindeki 9 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan Devlet Denizcilik İdaresi’nin yaptığı açıklamaya göre, Azerbaycan’ın Lenkeran limanı yakınlarında İran bandıralı yük gemisinin yardım çağrısı yaptığı; çağrıya, acil durum helikopterleri ve ekiplerinin cevap verdiği belirtildi. Bunun sonucunda 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT