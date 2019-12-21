Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'' olarak bilinen savunma bütçesine, Rusya-Almanya 'Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) ve Rusya - Türkiye Türk Akım projesine yaptırım uygulanması da eklemişti.



11 Aralık'ta Temsilciler Meclisi'nde, Nord Stream 2 ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı projelerine yaptırım uygulanması konusunda bir hükmü içeren 2020 yılı savunma bütçesi taslağı, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından onaylandı.



Cumhuriyetçiler'in çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'ya gelen tasarı, 17 Aralık'ta 8'e karşı 86 oyla onaylandı. ABD Başkanı Donald Trump bugün, ülke tarihinde Savunma Bakanlığına ayrılan en yüksek bütçe olan 738 milyar dolarlık 2020 bütçeyi imzaladı.



TRUMP'IN İMZASINDAN HEMEN ÖNCE DUYURDULAR



Trump'ın Nord Stream 2'ye yönelik yaptırımları da içeren yasada, projede çalışan şirketlerin faaliyetlerini durdurması için 30 gün süre tanınıyor.



Trump, söz konusu yasaya imza atmadan hemen önce, yaptırımlardan çekinen ve Danimarka kıyılarında boru hattı döşeyen İsviçre-Hollanda şirketi Allseas, projeden çekildiğini resmen duyurdu.



Projede yer alan Avrupalı ​​şirketler arasında Alman enerji firmaları Wintershall ve Uniper, Fransız çokuluslu Engie, İngiliz-Hollanda petrol ve gaz devi Royal Dutch Shell ve Avusturya enerji şirketi OMV yer alıyor.



Beyaz Saray'dan çıkan onay sonrası, Nord Stream - 2 projesinde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini durdurmaları için 30 gün süre tanınacak. İlgili kişilerin vizeleri iptal edilecek ve mal varlıklarına konulan engellerle karşılaşacaklar.



SAVUNMA BÜTÇESİNDE TÜRKİYE DETAYI



Yasanın Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.



Bütçenin, "Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları" kısmında da Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı kaydediliyor. Yasada, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği de vurgulanıyor.



Yasa, Pentagon'a, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerini en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.



BAŞKAN ERDOĞAN: BİZİM DE YAPTIRIMLARIMIZ OLACAK



Cenevre'den sonra geldiği Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları sonrası dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Erdoğan, gazetecilerin onaylanan bütçe ve ABD'nin Türkiye'yi ilgilendiren yaptırımlarına ilişkin soruya, ''Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama bizim açıklamamızdır. S400 olsun, F35’lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Biz bu işi bitirmişiz. Bunu kaç kere söyledik.'' şeklinde cevap verdi.



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akım ile ilgili “buna yaptırım uygularız” diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabi ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz. Hep söylüyorum “biz kabile devleti değiliz.” Burası Türkiye… Tarihiyle her şeyiyle bizim bir farklılığımız var. Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız.



ALMANYA MAKAMLARI: BU EGEMENLİĞİMİZE HAKARET



Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyacak Nord Stream-2 projesinde yer alan şirketlere yönelik yaptırım kararı, Almanya'yı da harekete geçirdi.



Dışişleri Bakanı Heiko Mass konuya ilişkin açıklamasında, ''Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu tür eylemler nihayetinde Avrupa'da alınan kararları etkiliyor.'' ifadelerini kullandı.



Öte yandan Alman Ekonomi Komitesi, ''Bu yaptırımların uygulamaya konulması Atlantik ötesi ilişkiler üzerinde önemli bir baskı oluşturacaktır. Bu Avrupa'nın egemenliğine hakarettir, kabul edilemez müdahaledir.'' açıklamasında bulundu.



Alman Federal Meclisi üyesi Sol Parti'li Milletvekili Klaus Ernst, Alman hükümetinin, mevcut tüm diplomatik tedbirleri ve hedeflenen önlemleri alması ve ABD'nin Kuzey Akım üzerindeki yaptırım tehdidine derhal tepki vermesi gerektiğini belirtti.



NORD STREAM - 2



Proje, Rusya kıyılarından Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını içeriyor.



Boru hattı, toprak ve deniz alanlarından Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgelerinden geçiyor.



Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Nord Stream-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Polonya'ya, Letonya'ya ve Litvanya'ya gibi ülkelerin yanı sıra, Avrupa'ya kendi LNG ihracatının satışını teşvik eden ABD de projeye karşı çıkıyor.



TÜRK AKIM PROJESİ



Türk Akımı projesinde ise, 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki hattan oluşan bir gaz boru hattının inşası öngörülüyor. Doğalgaz boru hattının, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin gaz tedarikini karşılaması için Rus gazının Türkiye üzerinden taşınmasını öngörüyor.



Rusya'nın Gazprom şirketi, bu hat üzerinden akacak gaz için Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ı pazar olarak görüyor.

(Star.com.tr)