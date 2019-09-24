Yanmaktan son anda kurtuldular

DÖRT KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yolcular, kısa sürede büyüyen yangından, nehre atlayarak kurtuldu. Tekne kısa süre sonra battı. İngiliz yetkililer, yüzerek kıyıya ulaşan yolculardan 4’ünün vücudunda yanıklar bulunduğunu ve Twickenham ilçesindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıklarını duyurdu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.