Yanmaktan son anda kurtuldular
Londra’da bulunan Thames Nehri üzerinde, içerisinde 8 kişinin bulunduğu yolcu teknesi, seyir halindeyken alev aldı.
DÖRT KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yolcular, kısa sürede büyüyen yangından, nehre atlayarak kurtuldu. Tekne kısa süre sonra battı. İngiliz yetkililer, yüzerek kıyıya ulaşan yolculardan 4’ünün vücudunda yanıklar bulunduğunu ve Twickenham ilçesindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıklarını duyurdu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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