Yanlış yere park eden sürücüye market çalışanlarından sürpriz
Arjantin’de bir sürücü arabasını marketin önüne park edince çalışanlar sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı.
Başkent Buenos Aires’te bir sürücü, arabasını park etmemesi gereken bölgeye, süpermarketin tam önüne park etti. Buna sinirlenen market çalışanları, aracın etrafını alışveriş sepetleriyle çevreleyince ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Sinemadan çıkan bir kişinin görüntülediği aracın dört bir yanında, 5 sıra halinde dizilmiş alışveriş sepeti görüldü. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Arnold Angelini isimli kişi, “Arabanın sahibinin yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Çalışanları alkışlıyorum, buraya park etmek için saygısız olmak gerekli” sözlerini kullandı.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD Kongre üyelerinden 'Keşmir'de krize çözüm bulunsun' çağrısı
- Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: Azad Keşmir de bir gün bizim olacak
- Yanlış yere park eden sürücüye market çalışanlarından sürpriz
- BAE Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı
- Vali danışmanından çikolata "banyosu" özrü