26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 22:37:27
Yanlış hesap köprüye takıldı
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Durgapur şehrinde sabah işlerine gitmek için yola çıkanlar, eşine az rastlanır bir görüntüyle karşı karşıya kaldı.
Yıllardır kullanılmayan bir uçağın gövdesini taşıyan kamyon, otoyoldaki köprünün altına sıkıştı. Kamyonun yolu kapatmasıyla, otoyolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kurtarma ekipleri, uçağı kurtarabilmek için kamyonun römork kısmındaki tekerlekleri sökmek zorunda kaldı.
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