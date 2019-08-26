Yangınlar üç ülkeye sıçradı

Ülkenin kuzeyinde bulunan Amazon ormanlarındaki yangınlar, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle haftalardır sürüyor. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), perşembe ve cuma günü yağmur ormanlarında bin 663 yeni yangının başladığını duyurdu. Brezilya’da 2019 yılının başından bu yana, toplam 78 bin 383 orman yangını çıktı.

KOMŞULAR DA YANIYOR

Dünya oksijeninin yaklaşık yüzde 20’sini üreten ve “gezegenin akciğerleri” olarak bilinen Amazon ormanlarındaki yangınlar Brezilya’dan Peru, Bolivya ve Paraguay’a da sıçradı. Şu ana kadar Bolivya’nın doğusunda yaklaşık 500 bin hektar orman ve otlak alanın kül olduğu belirtildi.

TÜM YARDIMLARA AÇIĞIZ

Uluslararası baskıların ardından, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun orduya yetki vermesiyle ülkedeki altı eyalet askeri yardım talebinde bulundu. Bu arada Savunma Bakanı Fernando Azevedo, tüm yardımlara açık olduklarını ve ABD’nin yanı sıra Şili’nin de yardım önerdiğini söyledi.