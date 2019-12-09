09 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 02:25:50
Yalçın'ı vuran polislere soruşturma
Paris Savcılığı’nın, Magenta Bulvarı'nda AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın’ın yanı sıra 2 gazeteci ve bir eylemcinin yaralandığı gösteriler sırasında polisin şiddet kullandığı iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlattığı bildirildi.
Soruşturmanın Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceği kaydedildi. Yalçın, Magenta Bulvarı'nda eylemcilerin fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada polisin fırlattığı plastik bombanın maske camını kırması sonucu gözünden yaralanmıştı.
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