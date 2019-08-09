Yalana sığındılar

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

330 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan Twitter, kişisel verilerin gizliliği ihlaliyle çalkalanıyor. Platformun ayarlarında yaşanan bir sorun nedeniyle, kullanıcıların izni olmadan kişiselleştirilmiş reklamlar için verilerin toplandığını itiraf etti. Büyük yankı uyandıran ve tepki toplayan skandalın ardından Twitter yetkilileri, özür mesajı yayınladı.

'BİR DAHA YAPMAYACAĞIZ'

Sorunun çözüldüğünü iddia eden şirket, “Bize güvendiniz ama biz bu konuda başarısız olduk. Bu durum yaşandığı için üzgünüz ve bir daha böyle bir hata yapmayacağımızdan emin olmak için adımlar atıyoruz” ifadelerine yer verildi. İzinsiz olarak kaç kullanıcının kişisel verilerinin toplanıp, reklam şirketlerinin eline geçtiği henüz belirlenmedi.