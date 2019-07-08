BAE-Suudi Arabistan arasında çatlak! İki müttefikin arası açılıyor...

TM Dijital Haber Merkezi

Suudi Arabistan ile yakın ilişkileri sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), kritik dış politika konularında Riyad yönetimiyle arasına mesafe koymaya hazırlandığı öne sürüldü.

Küresel çapta güvenlik meselelerini takip eden ABD merkezli The Soufan Center’ın internet sitesinde yer alan habere göre, Umman Körfezi’nde yaşanan tanker saldırılarının, bardağı taşıran son damla olduğu kaleme alındı.

Söz konusu saldırının İran tarafından gerçekleştirildiği noktasında BAE’nin “Tahran yönetimini suçlayacak yeterli delil olmadığını” açıklamasının, Vaşington ve Riyad yönetimleri ile BAE arasında bir kırılmaya sebep olduğu aktarıldı.

Abu Dabi yönetiminin Yemen’deki askerî varlığını da sonlandırma kararı aldığı belirtilen yazıda, “Dört yılın ardından BAE’nin kendisini yaklaşık 90 bin kişinin ölümüne, hastalıklara ve kıtlığa sebep olan savaştan ayrıştırmak istediği” bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed (MbZ) arasındaki ilişkinin her dönem ortak çıkar ilişkisine dayandığı ifade edilen haberde, “Yemen konusunun artık bu anlamda ortak amaca hizmet etmediği” belirtildi.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesinin ve bu vahim olayın doğrudan MbS ile ilişkilendirilmesinin, Suudi Arabistan’ın uzun dönem müttefiklerini “böylesine pervasız bir ülke ile yapılacak iş birliğini yeniden gözden geçirmeye ittiği” kaleme alındı.