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02 Kasım 2019 Cumartesi 08:04:35 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 08:05:52

Yabancı misyonu bilgilendirdi: Esed'a katılsalar da biliyoruz

Dışişleri Bakanlığı yabancı misyonu bilgilendirdi: YPG, üniforma giyerek Esed ordusuna katılsa da, kılık da değiştirse bizim için hep PYD/ YPG/PKK olarak kalacaktır. Bu teröristleri nerede olursa olsun tespit ederiz.

Suriye’nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölgeye ilişkin Barış Pınarı Harekâtı’nın ilk gününden bu yana Dışişleri Bakanlığında yabancı misyona yönelik bilgilendirme toplantısı yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde, aralarında büyükelçilerin de bulunduğu diplomatlar, Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmeler, harekâtın amacı ve bundan sonra atılacak adımlara dair bilgilendirildi.

HEP TERÖRİST KALACAKLAR

Edinilen bilgilere göre, toplantıda, yabancı diplomatlar terör örgütü PYD/YPG’nin üniforma giyerek Esad ordusuna katılması durumda Türkiye’nin ne yapacağını sorarken Dışişleri Bakanlığı yetkilileri “YPG, üniforma giyerek Esad ordusuna katılsa da, kılık da değiştirse bizim için hep PYD/ YPG/PKK olarak kalacaktır” cevabını verdi. Bu konuda güvenlik bürokrasisin ve TSK’nın oldukça geniş bir veri tabanına sahip olduğunun altını çizen yetkililer “Bu teröristler nerede olursa olsun tespit edilir” dedi.

GEREKLİ YARDIMI YAPIYORUZ

Toplantıda ayrıca bazı diplomatlar, Suriye’nin kuzeyine insani yardım gönderme teklifinde bulundu. Bakanlık yetkililerinin, bu teklife sıcak bakmadıklarını ileterek “Biz oradaki sivillere gerekli her türlü yardımı Kızılay, AFAD ve STK’lar aracılığıyla yapıyoruz. Mevcut şartlarda başka bir ülkenin yardım göndermesine gerek yok” dediği öğrenildi.

KÜRTLERLE AYNI TUTMAYIN

Toplantıda büyükelçilere, yabancı medyanın, özellikle ABD’li ve Avrupalı siyasetçilerin PYD/YPG/PKK için “Kürtler” diye söz etmesinden duyulan rahatsızlık iletilirken, terör örgütü PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde nüfus dizaynı yaptığı ve bu değişiklikler sonucunda bölgenin demografik yapısının değiştirildiği vurgulandı.

ASKERÎ ATAŞELERE BRİFİNG

Öte yandan, Millî Savunma Bakanlığında önceki gün Ankara’da görev yapan yabancı askerî ataşelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Barış Pınarı Harekâtı ile kontrol altına alınan bölgelerdeki son durum, Rusya ile ortak devriye faaliyetleri ve TSK’nın sivil hassasiyetine ilişkin brifing verildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alındığı, sivil masum kişilerin zarar görmemesi için TSK’nın azami hassasiyet gösterdiği bir defa daha askerî ataşelere iletildi. Ayrıca güvenli bölge kapsamında tarihî, kültürel, dinî yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için de her türlü tedbirin alındığı da ifade edildi.

(Türkiye Gazetesi)

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