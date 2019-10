WSJ: Türkiye bölgeye girecek, ABD güçlerinin çekilmekten başka şansı yok

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG işgali altında bulunan bölgeye yönelik operasyonunun kapıda olduğunu söyledi.

Wall Street Journal gazetesinin son dakika olarak duyurduğu haberde, Türkiye’nin Suriye sınırına yaptığı zırhlı araç sevkiyatına değinerek, “Operasyonun başlama ihtimali yüksek. Türkiye büyük ihtimalle içeriye küçük bir kara kuvveti sokacaktır.” satırlarına yer verdi.

ABD askerî güçleri için “çekilmekten başka çare olmadığının” yazıldığı haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK/YPG ile çatışmaya girmesinin, ABD’nin Suriye’den çekilme operasyonunu hızlandıracağı aktarıldı.

ABD’li yetkililerin “bir NATO müttefiki ile karşı karşıya gelmek istemediklerinin” ifade edildiği haberde, özellikle Türkiye’nin operasyona başlamadan önce geç haber vermesinden endişe edildiği aktarıldı.

“TÜRKİYE’NİN BAŞKA ÇARESİ KALMAMIŞTIR”

TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırat’ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadık. Türkiye’nin kendi yolunda devam etmekten başka çaresi kalmamıştır.” demişti.

Türkiye’nin kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini “bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk etmeyeceğini” vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetmişti:

“Birlikte çalışma imkânlarını sonuna kadar zorlarız. Bu mümkün değilse kendi yolumuzu açmaya zorlarız. TBMM’nin tüm vekilleri ve gruplarıyla bu süreçte güvenlik güçlerimizin yanında yer alacağına inanıyorum.”

“İŞİN SONUCA GİTMESİ LAZIM”

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarına yönelik operasyona ilişkin olarak, “Silahlı kuvvetlerimiz her şeyiyle, her yönden, her bakımdan hazır. Arkadaşlarımızın morali, motivasyonu yüksek.” demişti.

Akar, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Orada bir dram, trajedi var. İnsanlar rahat ve huzur içinde, güven içinde evlerine, topraklarına dönsünler. Bunu yapabilmek için ne lazım? Oradaki teröristlerin çıkması ve oradaki tahkimatın tahribi lazım. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybediyoruz. Vakit kaybetmememiz lazım.”