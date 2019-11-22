Wi-Fi cinayeti 

'KOTAMI DOLDURDUNUZ'

Karaçi kentinde Kasım isimli bir adam, komşusu Kazım ve onun oğlu Faruk’u, evindeki kablosuz internetin şifresini çalmakla suçladı. Aylık kotasının dolduğunu söyleyen adam, baba-oğulla kavga etmeye başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma felaketle sonuçlandı. Öfkeli komşu Kazım, Faruk ve Haris’e saldırarak öldürdü. Olay yerinden kaçan adam, ölenlerin yakınları tarafında yapılan ihbar üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Kasım, cinayetle yargılanacak.