28 Şubat 2020 Cuma 06:42:50 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 06:47:09
Washington'daki Regaib Kandili programında İdlib şehitlerimize dua
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen Regaib Kandili programında, İdlib şehitlerimiz için dualar okundu.
Açılışını 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki kandil programına, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan Türkler ve farklı etnik kökenden çok sayıda Müslüman katıldı.
Programda, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunup salavatlar getirilerek, İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için de dua edildi.
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