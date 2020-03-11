11 Mart 2020 Çarşamba 23:54:24 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 23:59:09
Washington'da koronavirüs salgını nedeniyle 'acil durum' ilan edildi
Koronavirüs ABD'yi etkisi altına almaya devam ederken, alınan yeni kararlar da vatandaşlara duyruluyor. ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi..
Ayrıntılar geliyor
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