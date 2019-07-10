10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:22:55 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:27:50
Washington Post'tan Selman’a: Yeni Saddam Hüseyinimiz
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmeden önce yazdığı Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan görüş yazısında ABD ve Avrupa ülkelerinin yönetimleri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a destek olmakla suçlandı.
Veliaht Prens’in, ABD müdahalesiyle devrilen Irak lideri Saddam Hüseyin’e benzetildiği yazıda “Kendinden önceki Saddam Hüseyin gibi, Muhammed bin Selman da dokunulmaz olduğunu düşünüyor” denildi. Yazıda, Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü Kaşıkçı soruşturmasında cinayetin arkasındaki isimlerden biri olarak Selman'ın gösterildiği hatırlatıldı.
(Akşam)
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