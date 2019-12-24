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24 Aralık 2019 Salı 08:07:38 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 08:13:59

Washington Post Yayın Kurulu: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı, adaletle alay etmektir

Washington Post Yayın Kurulu, 'Suudi Arabistan, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde, adaletle utanmasızca alay eden bir karar aldı.' ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın da yazarları arasında olduğu Washington Post gazetesinin yayın kurulu, Suudi Arabistan yargısının Kaşıkçı davasında aldığı kararlara ilişkin, "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı, adaletle alay etmektir" başlıklı bir makale kaleme aldı.

"Suudi Arabistan, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde, adaletle utanmasızca alay eden bir karar aldı." ifadelerine yer verilen makalede, Kaşıkçı davasında ismi açıklanmayan 5 kişiye idam, 3 kişiye ise hapis cezası verilmesine rağmen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın eski istihbarat yetkilisi Ahmed el Asiri ve Saud el Kahtani'nin "aklanmasına" tepki gösterildi.

"Mahkeme sonucu Kaşıkçı ailesine karşı bir ayıptır"

Makalede, "Mahkeme sonucu, Kaşıkçı ailesine ve ABD Kongresindeki iki partili çoğunluk da dahil, bu davada gerçek bir hesap sorulabilirlik talep eden herkese karşı bir ayıptır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kararın uluslararası toplum tarafından kabul edilmesinin, ahlaki olarak yanlış olduğu kadar tehlikeli olduğuna da işaret edilen makalede, "Bu durum, pervasız Suudi yöneticiye (Muhammed bin Selman), cinayet maceraperestliğinin hoşgörüldüğü mesajını da gönderecektir." uyarısında bulunuldu.

Suudi savcının Kaşıkçı cinayetinin önceden planlanmadığına yönelik açıklamasının da eleştirildiği makalede, BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın raporunda bunun tam tersi bir sonuca ulaşıldığı anımsatıldı.

Trump'ın duruşu eleştirildi

Donald Trump yönetiminin bu cinayet konusundaki duruşuna da dikkat çekilen makalede, "Başkan Trump'ın desteği olmasaydı, Muhammed bin Selman'ın bu kadar soğukkanlı bir şekilde adaletin sağlanmasını engellemesi çok olası değildi." görüşüne yer verildi.

Makalede ABD Kongresine de CIA direktöründen bir an önce Kaşıkçı cinayeti konusunda detaylı bir rapor talep edilmesi çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Mahkemesinin Kaşıkçı kararı

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye de suçlama yöneltmedi.

Başsavcılık, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

(AA)

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