WashIngton İran tankerinin peşinde

İran’a ait Grace 1’e, Suriye'ye petrol taşıyarak Esed yönetimine yönelik yaptırımları delme suçlamasıyla 4 Temmuz'da İngiltere’ye bağlı Cebelitarık özel yönetimince el konulmuştu. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, perşembe günü geminin Suriye'ye gitmeme karşılığında serbest bırakılmasına karar vermiş, ABD'den gelen itirazı ise reddetmişti.

TERÖRİZMLE SUÇLADI



ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün “Grace 1” adlı tankerin tekrar alıkoyulması için karar çıkarttı. Washington'da bir federal mahkeme tarafından verilen kararda, geminin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal ederek banka dolandırıcılığı, para aklama ve terörizmle ilgili suçlara karıştığını savunuldu.



KORSANLIK YAPIYOR



ABD'nin talebine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten tepki geldi. Zarif, ABD'yi korsanlık çabası içerisinde olmakla suçladı. Cebelitarık'ın özerk hükümeti, İran'dan Grace 1'in AB yaptırımları altında bulunan Suriye gibi bir ülkeye gitmeyeceğinin sözünü aldıklarını söylemiş, Tahran iddiayı reddetmişti.