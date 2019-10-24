Wall Street Journal: Erdoğan Suriye'de istediği her şeyi aldı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve ardından diplomaside yaşanan gelişmelerin yansımaları devam ediyor.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde, "Erdoğan silip süpürdü" başlığıyla bir yazı yayınlandı.

Türkiye'nin Suriye'de arzuladığı her şeyi elde ettiğine dikkat çekilen yazıda, Trump'ın Suriye'den çekilme kararı eleştirildi.

Trump 'başarı kazandık' sözlerine atıf yapılan yazıda "Trump şayet Erdoğan ve Putin'in çıkarlarından bahsediyorsa, bu doğru" eleştirisinde bulundu.

Trump: Yaptırımların kaldırılması için talimat verdim

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdim." dedi.

Ortadoğu politikasına eleştiri

Ortadoğu'daki Amerikan politikalarını eleştirerek, "Ortadoğu'daki savaşlar için 8 trilyon dolar harcadık fakat tüm bu çabalardan sonra bile Ortadoğu daha güvenli bir yer değil" yorumunu yapmıştı.