Vuslat busesi

'KOLUM KOPMUŞ GİBİ'

Dünyaca ünlü birçok orkestrayla sahneye çıkan keman virtüozü Stephen Morris, geçtiğimiz hafta bir konserde sahne almak için, İngiltere’nin Londra kentinden Orpington'a gitmek üzere trene binmişti. Kendisi gibi müzisyen olan eşinin enstrümanını ödünç alan Morris, dalgınlıkla kemanını vagonda unutmuştu. 310 yıllık geçmişe sahip olan 250 bin sterlinlik kemanı kaybettiği için hayatının şokunu yaşayan adam, sosyal medyadan çağrıda bulunarak, “Kolum kopmuş gibi hissediyorum. Kemanımı bulursanız lütfen iade edin” demişti.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTILAR

Günler süren bekleyişin ardından umudunu kaybetmeye başlayan başarılı müzisyene müjdeli haber geldi. Sosyal medya üzerinden Morris’le iletişime geçen ismi açıklanmayan bir kişi, kemanı bulduğunu ve sanatçıya teslim etmek istediğini söyledi. Olayı Twitter hesabından teyit eden virtüoz, “Kemanım evde ve güvende. Gerçekten çok mutluyum. Büyük desteğiniz için hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 1709 yılında usta zanaatkar David Tecchler tarafından yapılan keman, 2003 yılında Morris tarafından satın alınmıştı.